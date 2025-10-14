«Не новое вооружение»: в МИД РФ заявили о готовности справиться с Tomahawk

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 38 0

Сам факт передачи ракет Украине может показать истинные намерения американской администрации.

В МИД РФ заявили о возможности справиться с Tomahawk

Фото: www.globallookpress.com/Department of Defense

Посол МИД РФ Мирошник: российские силы ПВО знают, как бороться с Tomahawk

Поставки ракет Tomahawk Украине станут символическим шагом, так как российские силы противовоздушной обороны (ПВО) знают, как бороться с таким типом вооружения. Об этом «Известиям» заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

По его словам, если оценивать военную эффективность ракет Tomahawk, то они уже давно не представляют новизны, и российские бойцы знают способы, как с ними справляться.

При этом дипломат подчеркнул, что факт поставки ракет Незалежной сможет показать истинные цели США. Мирошник отметил, что Вашингтон ведет двойную игру: с одной стороны, декларирует стремление к миру, а с другой — рассматривает вопросы передачи вооружений Киеву.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дональд Трамп отправит Украине ракеты Tomahawk, если не будет урегулирован конфликт. В ответ на слова президента США Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности Кремля в этом вопросе. Александр Лукашенко призвал успокоиться касательно ситуации вокруг постановки Киеву американских ракет Tomahawk.

