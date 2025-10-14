«Скомпрометировать можно легко»: Киркоров о работе с искусственным интеллектом

Филипп Киркоров заявил, что ИИ дает много возможностей для творчества

Искусственный интеллект дает невероятные возможности для творчества, но и таит в себе множество опасностей. Об этом корреспонденту 5-tv.ru на полуфинале «Музыкастинг 8.0» на «Новом Радио» рассказал народный артист РФ Филипп Киркоров.

«В плане творчества сегодня искусственный интеллект дает невероятные возможности творить, делать какие-то фантастические вещи, но это палка о двух концах, потому что это очень, очень опасная штука», — заявил певец.

Кроме того, артист подчеркнул, что, применяя ИИ, можно создавать различные фейки, изменяя голос или даже внешность. Таким образом некоторые пользователи генерируют «чудовищные вещи», как выразился артист. К тому же Киркоров подчеркнул, что люди верят в подобные фейки.

«Но лишний раз, пользуясь случаем, хочу сказать, что будьте, пожалуйста, внимательными… Смотрите трезво на какую-то такую подделку. Сложно сейчас разгадать, что это подделка, но, тем не менее, скомпрометировать тебя можно легко», — отметил артист.

Певец подчеркнул, что потом могут последовать суды. Однако доказать тот факт, что некое видео или фотография являются поддельными, по словам Киркорова, можно.

