«Скомпрометировать можно легко»: Киркоров о работе с искусственным интеллектом

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 42 0

Певец рассказал об опасностях использования нейросетей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Филипп Киркоров заявил, что ИИ дает много возможностей для творчества

Искусственный интеллект дает невероятные возможности для творчества, но и таит в себе множество опасностей. Об этом корреспонденту 5-tv.ru на полуфинале «Музыкастинг 8.0» на «Новом Радио» рассказал народный артист РФ Филипп Киркоров.

«В плане творчества сегодня искусственный интеллект дает невероятные возможности творить, делать какие-то фантастические вещи, но это палка о двух концах, потому что это очень, очень опасная штука», — заявил певец.

Кроме того, артист подчеркнул, что, применяя ИИ, можно создавать различные фейки, изменяя голос или даже внешность. Таким образом некоторые пользователи генерируют «чудовищные вещи», как выразился артист. К тому же Киркоров подчеркнул, что люди верят в подобные фейки.

«Но лишний раз, пользуясь случаем, хочу сказать, что будьте, пожалуйста, внимательными… Смотрите трезво на какую-то такую подделку. Сложно сейчас разгадать, что это подделка, но, тем не менее, скомпрометировать тебя можно легко», — отметил артист.

Певец подчеркнул, что потом могут последовать суды. Однако доказать тот факт, что некое видео или фотография являются поддельными, по словам Киркорова, можно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как к искусственному интеллекту относится теннисистка и певица Надежда Гуськова.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:24
Не враг, а ресурс: как побороть осеннюю хандру и извлечь из нее пользу
9:12
Мужчина за штурвалом яхты напился и разрубил винтом пятиклассницу
9:06
Байден поблагодарил Трампа за достижение мира в секторе Газа
8:53
Мадуро назвал нобелевскую лауреатку Мачадо «демонической ведьмой»
8:47
«До 96 лет буду ей верен»: кто пытался соблазнить Федора Добронравова
8:44
Имущество генерала Кузнецова на 500 млн рублей арестовано

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео