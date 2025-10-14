В Венесуэле из-за обрушения шахты погибли 14 горняков

В городе Эль-Кальяо на юго-востоке Венесуэлы из-за проливных дождей обрушилась золотодобывающая шахта. По меньшей мере, погибли 14 человек. Об этом 13 октября сообщил телеканал ABC News.

По предварительной информации, наводнение вызвало обрушение рудников. Прежде чем приступить к поисковым работам, спасатели сначала откачали воду из шахты, что было затруднительным из-за подтопления.

Как сообщает правительство страны, для координации операции по извлечению тел погибших на поверхность и спасению заблокированных шахтеров был организован специальный координационный штаб.

Уточняется, что в настоящий момент на месте происшествия работают поисково-спасательные отряды. Количество погибших не окончательное, поскольку оценка делалась «на основе показаний других шахтеров».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Техасе в Форт-Уэрт самолет потерпел крушение и стал причиной возгорания нескольких автомобилей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX