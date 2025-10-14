Не враг, а ресурс: как побороть осеннюю хандру и извлечь из нее пользу

Психолог Гафаров: осенняя хандра часто имеет физиологические причины

Осенняя хандра — особый тип депрессии. Между тем с ней можно не только бороться, но и получить от этого состояния удовольствие. Об этом aif.ru рассказал завлабораторией психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний НИИ терапии и профилактической медицины — филиала ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН», доктор медицинских наук Валерий Гафаров.

Согласно данным ВЦИОМ, осенняя хандра в той или иной степени присутствует у 42% взрослого населения. Это состояние возникает ежегодно, когда на улице становится темнее и холоднее.

У человека снижается энергия, появляется плохое настроение, а также могут возникнуть проблемы со сном и с концентрацией внимания. В основном сезонной депрессии подвержены люди в возрасте от 18 до 30 лет. При этом женщины сталкиваются с этой проблемой в четыре раза чаще мужчин.

По мнению Валерия Гафарова, осенняя хандра имеет несколько физиологических причин. С наступлением холодов, как пояснил врач, у человека сбиваются внутренние часы, которые регулируют выброс гормонов, отвечающих за режим сна и бодрствования. Например, недостаток мелатонина приводит к сонливости, упадку сил и плохому настроению.

Для борьбы с этим состоянием специалисты разработали целый комплекс мер. Главное — физическая активность. Спорт — один из научно доказанных способов улучшить настроение. Даже десять минут на беговой дорожке или полчаса ходьбы способны оказать положительный эффект.

Еще Валерий Гафаров рассказал, что осенью крайне важно ложиться отдыхать в одно и то же время, избегать использования электронных устройств перед сном, а также не пить вечером кофе. Лучше заварить себе травяной чай и почитать книгу.

Кроме того, доктор советует осенью чаще выходить на прогулку в светлое время суток, больше улыбаться и общаться с позитивными людьми.

Наконец, можно изменить собственный взгляд на сезонную депрессию. И даже получать от нее удовольствие, превратив хандру в ценный ресурс. Проще говоря, принять это состояние и дать себе право на грусть, тишину и созерцание.

