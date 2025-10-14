Мужчина за штурвалом яхты напился и разрубил винтом пятиклассницу

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Трагедия произошла на озере в Северной Каролине.

Мужчина напился на яхте и разрубил винтом пятиклассницу

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

В США начался суд над 40-летним жителем Северной Каролины Квинтеном Кайтом, который, управляя яхтой в нетрезвом состоянии, насмерть травмировал десятилетнюю девочку. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным следствия, трагедия произошла 2 августа на озере Широн-Харрис. Кайт отдыхал на яхте вместе с 56-летней Анной Флэниган, с которой состоял в романтических отношениях, и пятью друзьями. Компания выпивала на борту, после чего Кайт взялся за штурвал. Он не справился с управлением и врезался в лодку, где находилась пятиклассница Бруклин Мэй Кэрролл с подругой и ее родителями.

Девочка попала под винт судна и получила смертельные ранения. Мать ее подруги лишилась ноги. Экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови Кайта в два раза превышал допустимую норму. На яхте нашли десятки пустых банок из-под спиртного, еще часть выловили из воды.

Как установили следователи, после столкновения Кайт не остановился и продолжил движение еще около 150 метров. Затем он приказал пассажирам выбрасывать банки за борт, чтобы скрыть факт распития алкоголя. Мужчину арестовали в тот же день, а Флэниган задержали через три дня.

По версии следствия, женщина подталкивала Кайта управлять судном в пьяном виде. Остальные пассажиры и капитан, который был трезв, также проходят по делу, поскольку не вмешались, когда явно нетрезвый человек взял штурвал.


