«У меня два сына»: почему Николай Расторгуев отказался петь дуэтом с Павлом

Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив

Не все дети артиста пошли по стопам отца.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Николай Расторгуев отказался петь дуэтом с сыном Павлом

Народный артист РФ и солист группы «Любэ» Николай Расторгуев отказался петь дуэтом с сыном. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте ко Дню отца.

Артист признался, что не думал о совместной работе с наследниками. Однако записывать дуэт он не согласен. Если и сотрудничать с сыновьями, то сразу с обоими.

«У меня два сына. Я не могу с кем-то одним сделать. Значит, надо втроем», — заявил певец.

Старший сын Расторгуева Павел сейчас задействован в этно-опере «Князь Владимир». Там он играет роль воеводы Федора. Этого же персонажа ранее исполнял сам народный артист РФ. Однако из-за плотного гастрольного графику ему пришлось отказаться от работы в постановке.

Младший наследник певца Николай занимается бизнесом. Хотя в школьные годы состоял в хоре и даже участвовал в озвучивание мультфильма.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солист «Любэ» Расторгуев ответил на слухи об уходе на пенсию.

