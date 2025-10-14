Осетров и икру на миллионы рублей изъяли у браконьера в Красноярском крае

Остановленный полицейскими автомобиль оказался завален деликатесами.

У браконьера в Красноярском крае изъяли черную икру и осетров на миллионы рублей.

Машина, которую полицейские остановили на дороге, оказалась буквально завалена контейнерами с деликатесом. В общей сложности у подозреваемого изъяли 360 килограммов запрещенной к добыче рыбы и 50 литров икры.

Браконьер отказался давать показания. Сейчас следователи устанавливают всех причастных к незаконному промыслу.

Ранее 5-tv.ru писал, что правоохранители изъяли 319 контейнеров с черной икрой в селе Чныррах в Николаевском районе Хабаровского края.

Местного жителя подозревают в незаконном обороте водных биологических ресурсов — он хранил у себя дома наполненные икрой полимерные емкости по 0,5 литра каждая.

Мужчина рассказал правоохранителям, что якобы обнаружил контейнеры в начале сентября на береговой линии реки Амур. Он уверял, что в дальнейшем собирался найти хозяев ценного водного ресурса и вернуть им найденное.

