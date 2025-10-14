С разницей в четыре дня: мать и новорожденная дочь умерли после домашних родов

Мать и новорожденная дочь умерли после домашних родов

Британка, 34-летняя Дженнифер Кэхилл, и ее новорожденная дочь скончались с разницей в несколько дней после домашних родов, которые прошли без медицинских рекомендаций. Об этом сообщает Mirror.

Дженнифер умерла на следующий день после рождения малышки Агнес. Девочка прожила четыре дня, прежде чем скончалась в больнице.

По словам супруга женщины, Роба Кэхилла, ни в одном из медицинских документов его жены не говорилось о том, что решение рожать дома было принято «вопреки советам» специалистов.

«Я впервые услышал эти предостережения уже после случившегося», — сказал он во время слушаний.

Мужчина позвонил в службу спасения, когда его дочь родилась без признаков жизни. Несмотря на попытки медсестры реанимировать ребенка, девочка не реагировала. Позже в больнице Роб узнал, что Дженнифер также была госпитализирована с тяжелыми осложнениями после родов.

Ранее Дженнифер уже сталкивалась с серьезными осложнениями после рождения первенца. Кроме того, была носителем стрептококка группы B, который может передаваться ребенку и вызывать сепсис.

Несмотря на высокий риск, женщина решила рожать дома. По словам супруга, первый родовой опыт в больнице оказался для нее «травматичным», и она надеялась, что роды в спокойной домашней обстановке с двумя акушерками помогут снизить стресс.

Акушер-гинеколог Кэролайн Никсон, наблюдавшая Дженнифер во время беременности, заявила в суде, что женщину следовало направить к старшему консультанту из-за высокого риска осложнений. По ее словам, акушерки не имели права запрещать домашние роды, так как должны были «уважать выбор женщин».

После трагедии супруг Дженнифер рассказал, что устроил единственный день рождения дочери, когда девочка умирала в больнице.

«Я обнял ее и сказал, как сильно ее любят мама и брат. Она была нашим утешением, и я никогда этого не забуду», — поделился он.

Расследование продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.