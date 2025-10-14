Объем грузопоток между РФ и КНР по СМП увеличится до 20 млн тонн к 2030 году

Грузопоток между Россией и Китаем по Северному морскому пути (СМП) к 2030 году должен увеличится до 20 миллионов тонн. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев после заседания подкомиссии по сотрудничеству по СМП российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

«Мы не просто поставили друг перед другом задачи достичь к 2030 году объемов 20 миллионов тонн. в нашей дорожной карте подробно расписаны разные направления (взаимодействия. — Прим. ред.)», — отметил Лихачев.

Глава «Росатома» подчеркнул, что в период с 2023 по 2024 года количество контейнерных перевозок по этому пути возросло в два раза. А за текущий год увеличилось еще на 60%. Поэтому 2025-й станет рекордсменом по объему доставленных по СМП грузов. Вероятно, он превысит 400 тысяч тонн. Для сравнения, в прошлом году было менее 180 тысяч тонн.

Этот путь используют и для арктических проектов, международной логистики и транзита. Развитие СМП — это общенациональная задача, добавил Лихачев.

«Президент (Президент РФ Владимир Путин. — Прим. ред.) ставит задачу превратить СМП в трансарктический транспортный коридор. В крупную магистраль, связывающую практически континенты, связывающую огромные рынки. И рынки растущие, активные», — уточнил гендиректор госкорпорации.

