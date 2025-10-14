Объем грузопоток между РФ и КНР по СМП увеличится до 20 млн тонн к 2030 году

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 20 0

Развитие данного пути — это общенациональная задача.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Грузопоток между Россией и Китаем по Северному морскому пути (СМП) к 2030 году должен увеличится до 20 миллионов тонн. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев после заседания подкомиссии по сотрудничеству по СМП российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

«Мы не просто поставили друг перед другом задачи достичь к 2030 году объемов 20 миллионов тонн. в нашей дорожной карте подробно расписаны разные направления (взаимодействия. — Прим. ред.)», — отметил Лихачев.

Глава «Росатома» подчеркнул, что в период с 2023 по 2024 года количество контейнерных перевозок по этому пути возросло в два раза. А за текущий год увеличилось еще на 60%. Поэтому 2025-й станет рекордсменом по объему доставленных по СМП грузов. Вероятно, он превысит 400 тысяч тонн. Для сравнения, в прошлом году было менее 180 тысяч тонн.

Этот путь используют и для арктических проектов, международной логистики и транзита. Развитие СМП — это общенациональная задача, добавил Лихачев.

«Президент (Президент РФ Владимир Путин. — Прим. ред.) ставит задачу превратить СМП в трансарктический транспортный коридор. В крупную магистраль, связывающую практически континенты, связывающую огромные рынки. И рынки растущие, активные», — уточнил гендиректор госкорпорации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Санкт-Петербург и Владивосток свяжет Трансарктический транспортный коридор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
На 85-м году жизни умер режиссер «Сказок Киша» Насер Таджвай
14:18
Объем грузопоток между РФ и КНР по СМП увеличится до 20 млн тонн к 2030 году
14:07
В Петербурге мальчик заплатил обидчикам 75 тысяч рублей за «спокойную жизнь»
13:58
Песков сообщил об отсутствии новых контактов с Турцией по конфликту на Украине
13:47
«Дождемся и посмотрим»: Песков о встрече Зеленского и Трампа по вопросу Tomahawk
13:40
Введения новых правил утильсбора на автомобили могут отстрочить

Сейчас читают

Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео