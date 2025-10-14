Трамп признался в неприязни к ряду европейских лидеров

Во время мирного саммита по сектору Газа, проходившего в египетском Шарм-эш-Шейхе, президент США Дональд Трамп признался, что не ко всем европейским политикам испытывает симпатию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Американский лидер, обращаясь к присутствующим на встрече, отметил, что знаком со многими из них давно и считает их «друзьями» и «замечательными людьми». Однако, по его словам, не все лидеры вызывают у него положительные эмоции.

«Я знаю многих из вас так долго. Вы мои друзья, вы замечательные люди. У меня есть пара, которая мне особенно не нравится, но я не скажу вам, кто именно. Есть несколько, которые мне совсем не нравятся», — сказал Трамп.

Заявление президента вызвало заметную реакцию среди участников саммита, однако он не стал уточнять, о ком конкретно идет речь.

Россия приветствует инициативу Трампа о намерении добиться окончания украинского конфликта. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, Москва положительно относится к подобным шагам и рассматривает их как конструктивные. Песков подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к переговорам и не отказывается от идеи мирного урегулирования.

