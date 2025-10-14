Суд опроверг слухи о скором освобождении некрополиста Москвина

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 13 0

Он по-прежнему проходит принудительное лечение в психиатрической клинике.

Суд опроверг слухи о скором освобождении некроманта Москвина

Фото: © РИА Новости/Олег Золото

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Нижнем Новгороде суд прокомментировал сообщения о якобы скором освобождении Анатолия Москвина, известного как некрополист, делавший кукол из тел детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Как уточнили в ведомстве, постановлением Ленинского районного суда от 7 мая текущего года Москвину продлен срок принудительного лечения на шесть месяцев. Он продолжает находиться в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Представители суда подчеркнули, что новых документов или ходатайств относительно изменения меры медицинского характера не поступало.

Ранее в СМИ появилась информация, что больница, где содержится Москвин, якобы подготовила документы для его выписки и передачи под опеку родственникам.

Анатолий Москвин был признан недееспособным, по данным журналистов, он почти не ходит и плохо видит. Несмотря на слухи, официально он остается под медицинским наблюдением и освобождать его в ближайшее время не планируется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:54
Генсек НАТО Рютте рассказал анекдот про Lada и холодильник
17:44
Суд опроверг слухи о скором освобождении некрополиста Москвина
17:31
Мишустин: реальная зарплата в России увеличилась на 4,5% за семь месяцев
17:20
Атака дипфейков: количество нейросетевых фальшивок в РФ выросло в четыре раза
17:16
Вспыхнул конфликт: житель Омска в ходе семейной ссоры поджег жену
17:10
На чужие деньги: Ходорковский* и его пособники планировали переворот в России

Сейчас читают

«Вообразившие себя элитой»: у Киркорова хотят отсудить частный берег
Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости