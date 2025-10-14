Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Труханова и Царева

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

У одного из политиков якобы есть гражданство РФ.

Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Трухан

Фото: Reuters/Alina Smutko

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова и экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Сам Владимир Зеленский подтвердил эту информацию. В своем Telegram-канале он написал следующее:

«Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал».

Это не первое подобное решение Зеленского. До этого глава киевского режима также лишил гражданства оппозиционных политиков, среди которых Виктор Медведчук, Тарас Козак и Ренат Кузьмина. По его словам, он действовал в соответствии с конституцией страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Одессы Геннадий Труханов утверждал, что у него нет российского гражданства. По его словам, он еще девять лет назад обращался в соответствующие органы и подтвердил отсутствие второго паспорта. Позднее, в 2018 году, представители НАБУ получили официальный ответ от МВД России — фамилия Труханова в списках граждан РФ не числится.

