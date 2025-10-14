Генсек НАТО Рютте рассказал анекдот про Lada и холодильник

Но лишь его самого подняли на смех.

Что за анекдот про ладу и холодильник

Фото: © РИА Новости

Генсек НАТО Рютте сравнил поставки F-35 с анекдотом про Lada и холодильник

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пошутил, что темпы поставок истребителей F-35 и систем противовоздушной обороны Patriot напоминают ему «советскую» шутку Lada. Такое заявление он озвучил во время заседания Парламентской ассамблеи альянса в Любляне, трансляция которой велась на Youtube-канале руководящего органа.

«Когда вы заказываете Lada, вам могут сказать, что она будет готова через десять лет, и тогда вы спрашиваете: утром или днем? Почему это имеет значение? Потому что вечером будет доставка холодильника», — рассказал анекдот Рютте.

Он отметил, что спрос на вооружение в странах НАТО резко вырос, однако производственные мощности пока не позволяют выполнять заказы в нужные сроки. Генсек выразил надежду, что оборонные компании смогут увеличить выпуск без заключения долгосрочных контрактов.

Также в качестве примера Рюте привел закупку Бельгией истребителей F-35. Контракт на 35 самолетов был заключен еще в 2018 году, и поставки первой партии ожидались через пять лет, в 2023-м. Однако фактически первые четыре машины прибыли лишь 13 октября 2025 года, и сроки дальнейших поставок пока остаются неопределенными.

Шутка, которую он процитировал, на самом деле принадлежит бывшему президенту США Рональду Рейгану, а не советскому фольклору. Экс-глава Белого дома часто использовал ее в выступлениях, высмеивая дефицит и очереди в СССР.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

