Технике и метеозависимым приготовиться: чем грозит Земле выброс протуберанца с Солнца

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

Отделение плазмы было зафиксировано в ночь на 14 октября.

Солнце выбросило самый крупный протуберанец — чем опасно

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Астрофизик Абубекеров: отделившийся от Солнца протуберанец не опасен для Земли

Отрыв протуберанца может сказаться на здоровье метеочувствительных людей. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ им. Ломоносова Марат Абубекеров.

Протуберанец — это образование из раскаленных газов на поверхности Солнца.

Выброс протуберанца был зафиксирован в ночь на 14 октября. По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, он стал одним из самых больших в 2025 году.

«Отрыв протуберанца может вызвать нежелательные электромагнитные помехи на провода или сказаться на здоровье метеочувствительных людей», — объяснил астрофизик.

Однако, по словам Абубекерова, выброс протуберанца — совершенно обычное явление, которое периодически происходит, поэтому серьезных последствий ждать не нужно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Солнце выбросило самый крупный протуберанец за последний год. В определенный момент он превысил размеры самой звезды. Именно протуберанцы при прямом попадании в нашу планету вызывают сильнейшие магнитные бури.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:31
Умер звезда сериалов «Невский» и «Филин» Денис Семенов
22:27
Трамп выразил разочарование темпом урегулирования конфликта на Украине
22:11
Технике и метеозависимым приготовиться: чем грозит Земле выброс протуберанца с Солнца
22:00
Трамп заявил о ударе США по венесуэльскому судну с наркотиками
21:59
Экс-министр экономики Украины: население страны за десять лет может сократиться наполовину
21:47
До тюрьмы не доживет: в Греции 91-летний дедушка осужден за растление внука

Сейчас читают

Генсек НАТО Рютте рассказал анекдот про Lada и холодильник
«Вообразившие себя элитой»: у Киркорова хотят отсудить частный берег
Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео