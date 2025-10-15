В постпредстве РФ при ООН сообщили об отсутствии данных о деталях сделки по Газе

Члены Совета Безопасности ООН пока не получили детальной информации о достигнутых договоренностях между Израилем и движением ХАМАС, которые были заключены при посредничестве США и ряда арабских государств. Об этом «Известиям» сообщили в постоянном представительстве России при ООН.

«Пока никаких деталей этой сделки членам СБ не сообщалось и никаких связанных с ней инициатив в СБ мы не фиксируем. Поступят — изучим и посмотрим, у этой проблемы много аспектов, с которыми надо разобраться», — заявили в постпредстве.

Передача первой группы из семи израильских заложников, освобожденных движением ХАМАС в секторе Газа, состоялась 13 октября. Вслед за этим вторая группа из 13 человек была передана представителям Красного Креста.

Позже, на саммите в Шарм-эш-Шейхе, представители Египта, США, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении конфликта в секторе Газа. По словам президента США Дональда Трампа, достигнутая договоренность стала «крупнейшей и наиболее сложной сделкой» в этом регионе.

