«Кушаем все, что хотим»: Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры

Ани Лорак призналась, что села на диету ради своего нового шоу

Певица Ани Лорак села на диету ради своего нового шоу, которое состоится в начале следующего года. Об этом исполнительница рассказала корреспонденту 5-tv.ru на большом Гала-концерте шоу «Голос», прошедшем в Кремле.

«До трех кушаем все, что хотим, а после трех уже немножко ротик (Закрываем. — Прим. Ред.). Да, ну есть еще яблочко, морковочка, водичка», — отметила артистка.

Ранее Лорак рассказывала о своих тренировках. Исполнительница каждый день ездит на велосипеде, бегает на дорожке, а также отжимается от пола. Кроме того, артистка еще и специально посещает спортивный зал.

Сольный концерт Ани Лорак, получивший название AURA, состоится в подмосковном концертном зале Live Арена 6 марта 2026 года. Подробности пока не раскрываются, но уже сообщается, что шоу станет «манифестом подлинности, где главной ценностью становится внутренняя, чувственная энергия». Зрителям обещают показать «сокровенное пространство», где рождается творчество артистки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жительница британского графства Эссекс Эбби Лодж за четыре месяца сбросила 25 килограммов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.