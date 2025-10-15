Посол РФ в США передал конгрессвумен Луне документы об убийстве Кеннеди

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 38 0

Часть материалов американская сторона получила еще в советское время.

Какие документы посол РФ передал конгрессвумен в США

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Посол России в США Александр Дарчиев передал Анне Паулине Луне, которая представляет Республиканскую партию в одном из избирательных округов штата Флорида в нижней палате Конгресса Соединенных Штатов, материалы на основе рассекреченных советских документов об убийстве 35-го главы Белого дома Джона Кеннеди. Об этом посольство РФ в США сообщило в своем Telegram-канале.

«Принимая Луну в своей резиденции, Дарчиев выразил надежду, что архивные данные, собранные редколлегией сборника „Убийство Кеннеди и советско-американские отношения“, прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию», — отмечается в публикации.

Уточняется, что часть архивных документов была передана американской стороне Председателем Верховного Совета СССР Анастасом Микояном, который представлял Советский Союз на похоронах Джона Кеннеди.

Кроме того, дипломат выразил соболезнования Анне Паулине Луне в связи с гибелью ее соратника консервативного активиста Чарли Кирка. Подчеркивается, что 15 октября отмечается день рождения общественного деятеля, а также его посмертное награждение Президентской медалью свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в конце марта 2025 года были рассекречены еще 80 тысяч документов, касающихся убийства Кеннеди.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:28
Аш-Шараа намерен обсудить с Путиным сотрудничество РФ и Сирии
3:58
До конца года — без тепла: погода в России переходит в зимний режим
3:35
«Автоматический шприц»: как пчелиный яд помогает справиться с болями
3:19
«Возможные цели»: в Великобритании рассказали о планах НАТО сбивать российские истребители
2:58
Посол РФ в США передал конгрессвумен Луне документы об убийстве Кеннеди
2:40
Вулкан Ключевской на Камчатке совершил выброс пепла на высоту 7,5 километров

Сейчас читают

«Я такая необразованная»: Лариса Долина высказалась о певице MARGO
«Это было шоком»: Слава Копейкин поделился ярким моментом из детства
Генсек НАТО Рютте рассказал анекдот про Lada и холодильник
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео