«Автоматический шприц»: как пчелиный яд помогает справиться с болями

Апитерапевт Губин: пчелиный яд помогает справляться с болями

Пчелиный яд помогает справиться с различными болями. Об этом Газета.ру рассказал апитерапевт, кандидат медицинских наук Виктор Губин из «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного госпиталя им. А. А. Вишневского» Минобороны РФ.

Такой необычный способ лечения боли применяют к тем больным, которым не помогли традиционные методы. Уточняется, что пчел ставят на места соответствующие акупунктурным точкам из китайской традиционной медицины, к которым в том числе относятся поясничная область и воротниковая зона.

«Жало пчелы — это автоматический шприц. После укуса жало остается в месте укуса и еще полчаса выделяет яд. Поэтому после укуса я удаляю жало только через полчаса, чтобы оно успело выделить всю порцию яда. Доза подбирается для каждого пациента строго индивидуально. Согласно научным данным, укусы 200 пчел — это смертельная доза яда для человека», — отметил специалист.

Губин уточнил, что сначала врачи берут биопробу и только потом начинают лечение с одной пчелы, так как укус насекомого сильно воздействует на человека: может появиться повышенная температура и даже интоксикация организма.

«Примерно у 5% людей в популяции существует истинная аллергия на пчелиный яд, может развиться анафилактический шок. Поэтому мы всегда осторожно начинаем, делаем пробу и наблюдаем за пациентом. Если аллергии нет, — можно начинать курс лечения», — подчеркнул Губин.

По словам врача, количество пчел постепенно увеличивают до шести-восьми штук. Один курс состоит из восьми-десяти сеансов. В то же время Губин рассказал об одном случае, когда ради личного рекорда пациента специалист поставил ему 50 пчел. Кроме того, апитерапевт добавил, что те, кто проходит курс лечения пчелами, привыкают к укусам и уже не воспринимают боль от них как сильную.

Отмечается, что при фантомных болях пчел ставят в культю или другие участки, среди которых центры вегетативной нервной системы. Кроме того, уточняется, что медики до сих пор не до конца понимают, почему пчелиный яд благоприятно действует на человеческий организм.

«Честно говоря, я иногда говорю: не до конца понятен механизм действия пчелиного яда, — ну и не важно какой он. Это же помогает? Помогает! Если пациент с ампутированной ногой, которому ничего не помогало, может отказаться от серьезных обезболивающих средств, у которых масса серьезных побочных эффектов, это уже очень важный аргумент», — добавил врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как защитить себя после укуса пчелы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.