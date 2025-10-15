Аш-Шараа намерен обсудить с Путиным сотрудничество РФ и Сирии

Президент Сирии аш-Шараа встретится с Владимиром Путиным 15 октября

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 15 октября планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить двусторонние отношения между Москвой и Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA.

«В ходе визита президент Аш-Шараа планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, а также пути укрепления сотрудничества в интересах обеих стран», — отмечается в публикации.

Кроме того, уточняется, что аш-Шараа проведет встречу с представителями сирийской общины в России.

В материале подчеркивается, что Владимир Путин позвонил своему сирийскому коллеге в феврале этого года, чтобы подтвердить, что Россия поддерживает единство народа Сирии, а также ее суверенитет и стабильность внутри страны. В том числе российский лидер сообщил, что Москва готова пересмотреть ранее заключенные с Дамаском соглашения. Также президент заявил о необходимости отмены экономических санкций, введенных против Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в конце июля 2025 года состоялись первые за 25 лет официальные переговоры между Израилем и Сирией.

