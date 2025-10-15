Роспотребнадзор предложил ужесточить правила продажи БАДов

Роспотребнадзор ужесточит правила продажи биологически активных добавок. Торговлю могут приостановить, если в составе БАДов есть запрещенные вещества или на пачке нет информации об изготовителе.

Авторы инициативы полагают, что меры позволят очистить рынок от некачественной продукции. Прежде всего это касается маркетплейсов. Если поправки одобрят, они заработают с 1 марта следующего года.

Ранее 5-tv.ru писал, как сэкономить деньги на лекарствах в сезон простуд.

От температуры и лихорадки можно приобрести дорогие порошки с разными вкусами за 800 рублей. Однако действующее вещество — парацетамол — продается по цене до 50 рублей. Другие компоненты тоже будут эффективны, но не обязательны.

Против боли в горле существуют спреи, леденцы и средства для полоскания. Комплексный подход лучше работает при выраженной симптоматике, однако скупать все средства не стоит. Лучше выбрать полоскания с хлоргексидином и леденцы для использования в течение дня.

