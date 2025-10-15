«Настоящим певцам не нужна»: Пригожин об отказе артистов от фонограммы

Иосиф Пригожин: настоящие артисты не нуждаются в фонограмме

Настоящие исполнители получают удовольствие от живого исполнения, а не от подложки. Об этом рассказал Иосиф Пригожин, известный продюсер и супруг певицы Валерии, в интервью корреспондентам 5-tv.ru на Большом Гала-концерте шоу «Голос» в Кремле. На вопрос о массовом отказе артистов от фонограмм отметил:

«Настоящим певцам фонограмма не нужна. Потому что от фонограммы нет удовольствия. Для артиста это эмоция, понимаете, когда люди цепляются друг за друга. Вот человек выходит — Сосо, Валерия, Гагарина. Все выходят с таким эмоциональным жаром, это же кайф», — поделился Пригожин, комментируя атмосферу на сцене.

Отвечая на вопрос о якобы существовавшем в 90-х давлении петь под фонограмму, Иосиф опроверг это:

«Да нет, условий прямо не было».

По его словам, протесты против фонограмм — явление ему незнакомое, так как он всегда работал только с живыми артистами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певец Владимир Пресняков рассказал о своем свадебном путешествии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.