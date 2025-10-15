«Стояла в дверях с ножом»: Бритни Спирс пугала мужа и детей ночами
Отношения с наследниками у певицы до сих пор не простые.
Фото: www.globallookpress.com/Burt Harris
Бывший муж Бритни Спирс боялся за детей из-за пугающего поведения жены
Певица Бритни Спирс пугала своим поведением бывшего мужа и детей. Об этом экс-супруг, танцор и рэпер Кевин Федерлайн, написал в своей книге You Thought You Knew, отрывок из которой опубликовало издание The Times.
«Они просыпались по ночам и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними спящими, с ножом в руке. Затем она разворачивалась и уходила без объяснений», — говорится в отрывке.
По воспоминаниям Федерлайна, со временем ситуация только усугублялась, поэтому супругу певицы стало казаться, что рано или поздно обязательно случится что-то плохое. Больше всего он боялся, что могут пострадать их дети.
После развода сыновья знаменитостей Шон Престон и Джейден Джеймс жили с отцом, а вот с матерью у них сложились достаточно натянутые отношения. Подростками они заявляли, что не хотят общаться с Бритни.
Сейчас певица постепенно начала сближаться с детьми. С одним из наследников она даже отпраздновала Рождество в конце 2024 года.
