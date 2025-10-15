Вторая по силе вспышка за последние четыре месяца произошла на Солнце

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

Рекордный выброс с поверхности астрономического тела зафиксировали около 07:00 мск.

Когда произошла рекордная вспышка на солнце

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Солнце произошла вторая по силе вспышка за последние четыре месяца. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Явление зафиксировали около 07:00 мск, вспышка соответствовала уровню М4.8. Значительное усиление солнечной активности прогнозировалось еще вчера — в соответствии с ожиданиями, сегодня сила вспышек может достигнуть пика за многие месяцы.

В течение суток фоновое излучение Солнца росло непрерывно и выросло в 4 раза, приблизившись к уровню М. Сейчас астрономическое тело формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек даже в отсутствие взрывов.

Ранее 5-tv.ru писал, что к Земле движется наибольшее за последние два-три месяца количество солнечной плазмы. По данным ученых, на поверхности Солнца продолжают происходить значительные выбросы энергии. Специалисты предупредили, что вспышки способны вызывать недомогание, головные боли, перепады давления, нарушения сна и общее чувство слабости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
«Очередная попытка»: Захарова прокомментировала угрозы Макрона
13:47
Еще одну игорную зону предложили создать в России
13:36
Вторая по силе вспышка за последние четыре месяца произошла на Солнце
13:23
Киев открыто готовится совершать новые теракты против РФ, если получит Tomahawk
13:10
Путин примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя-2025»
12:57
Вкус жизни: психолог назвала метод борьбы со стрессом для женщин старше 40 лет

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео