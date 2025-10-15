Грузовик в Уфе снес 11 машин на огромной скорости

Жуткие кадры пришли из Уфы, где грузовик на огромной скорости снес 11 машин на перекрестке.

Легковушки разбросало по дороге как игрушечные, одна из них от удара вылетела на остановку и перевернулась. Неуправляемый самосвал остановился, только после того, как протаранил фуру.

В результате два человека погибли на месте, несколько — серьезно пострадали. Причины аварии сейчас выясняют. Предварительно, у грузовика могли отказать тормоза.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане.

Инцидент произошел на 753-м километре Горьковской железной дороги, неподалеку от станции «Свияжск». По предварительным данным, поезд и грузовой автомобиль КАМАЗ не смогли разъехаться на переезде. В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения, однако обошлось без жертв и серьезных травм.

Происшествие вызвало временные задержки в движении поездов в районе станции.

