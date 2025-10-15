Грузовик в Уфе снес 11 машин на огромной скорости

Эфирная новость 40 0

Есть погибшие и пострадавшие.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Жуткие кадры пришли из Уфы, где грузовик на огромной скорости снес 11 машин на перекрестке.

Легковушки разбросало по дороге как игрушечные, одна из них от удара вылетела на остановку и перевернулась. Неуправляемый самосвал остановился, только после того, как протаранил фуру.

В результате два человека погибли на месте, несколько — серьезно пострадали. Причины аварии сейчас выясняют. Предварительно, у грузовика могли отказать тормоза.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане.

Инцидент произошел на 753-м километре Горьковской железной дороги, неподалеку от станции «Свияжск». По предварительным данным, поезд и грузовой автомобиль КАМАЗ не смогли разъехаться на переезде. В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения, однако обошлось без жертв и серьезных травм.

Происшествие вызвало временные задержки в движении поездов в районе станции.

