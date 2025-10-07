В Татарстане пассажирский поезд врезался в грузовик на переезде

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Авария вызвала задержки составов на участке.

Почему поезд врезался в грузовик в Татарстане

Фото: Telegram/Приволжская транспортная прокуратура/ptprok; 5-tv.ru

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел на 753-м километре Горьковской железной дороги, неподалеку от станции «Свияжск». По предварительным данным, поезд и грузовой автомобиль КАМАЗ не смогли разъехаться на переезде. В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения, однако обошлось без жертв и серьезных травм.

Следователи уже начали проверку по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Происшествие вызвало временные задержки в движении поездов в районе станции. Сейчас специалисты устанавливают точные причины аварии и выясняют, были ли соблюдены правила при пересечении переезда.

Ранее аналогичный случай произошел в Дагестане, где пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. Тогда, как и в Татарстане, прокуратура инициировала проверку обстоятельств произошедшего.

