Песков: в Кремле не располагают данными о намерении стран выйти из БРИКС

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Ранее Трамп заявил о начале выхода стран из организации после предупреждения Вашингтона.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

В Кремле не располагают информацией о готовности каких-либо стран покинуть объединение БРИКС. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается того, что все страны вышли, я, если честно, такой информацией не располагаю», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что БРИКС остается объединением государств, разделяющих общее видение путей сотрудничества и стремящихся к развитию взаимодействия во благо своих народов.

Он также отметил, что деятельность объединения никогда не была направлена против третьих стран или каких-либо валют.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о начале выхода ряда стран из объединения БРИКС после предупреждения Вашингтона о возможном введении пошлин на всю продукцию, поступающую из этих государств.

По словам американского лидера, подобные меры заставили участников альянса пересмотреть свое участие в организации. Трамп отметил, что действия США направлены на защиту доллара и укрепление национальной экономики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Трамп против БРИКС.

