«Большое достижение для всех»: Валерия оценила свою номинацию на премию «Грэмми»

Мария Гоманюк
Артистка понимает, что дальнейшая судьба зависит лишь от академиков Грэмии.

Как певица Валерия отреагировала на номинацию премии Грэмми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Певица Валерия стала первым российским поп-артистом в истории «Грэмми»

Певица Валерия стала первым номинированным на премию «Грэмми» поп-артистом из России, вошедшим в лонг-лист, за всю историю мероприятия. Об этом исполнительница сообщили в соцсети подписчикам.

«Не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но кажется, нет. Дальнейшая судьба сингла на Премии зависит уже от голосования академиков Грэмии. Но уже сегодняшний результат для нас всех большое достижение», — отметила она в блоге.

Трек Валерии «Исцелю» дошел до этапа, в котором жюри прослушивает, оценивает и отбирает номинантов для американской премии.

До этого артисты из РФ оказывались в списке лауреатов «Грэмми» исключительно в классических категориях. Первый советский музыкант, получивший премию, — Святослав Рихтер. Он исполнил концерт немецкого композитора Йоганнеса Брамса в 1961 году.

Очередная, 67-я, церемония вручения премии «Грэмми» прошла в Лос-Анджелесе в феврале 2025 года. В номинации «Песня года» победила композиция «Not Like Us» в исполнении американского рэпера Кендрика Ламара.

