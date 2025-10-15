Курсы блогера Алекса Лесли признали запрещенными к распространению в России

Московский суд признал информацию, опубликованную блогером и пикап-коучем Александром Кирилловым, более известным как Алекс Лесли, запрещенной к распространению на территории России. Поводом стали призывы к насильственным действиям сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В надзорном ведомстве уточнили, что на канале Лесли, доступном для просмотра неограниченному кругу лиц, Кириллов разместил публикации, «склоняющие к совершению насильственных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшим». Кроме того, на одном из интернет-сайтов блогер предлагал к продаже курсы телесного тренинга, содержавшие аналогичную противоправную информацию.

Тверской межрайонный прокурор обратился в суд с административным иском, потребовав признать размещенные материалы запрещенными к распространению. Суд удовлетворил заявленные требования. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

