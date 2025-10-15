Два чиновника пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Два муниципальных чиновника получили ранения в результате атаки украинского дрона на территорию Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки дрона ранены глава Гора-Подольской территориальной администрации и заместитель главы Козинской территориальной администрации», — написал он.

По данным губернатора, у мужчины диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение грудной клетки. Женщина получила минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ноги и поясничной области. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, под удар беспилотника попал еще один мирный житель. В селе Березовка украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель получил ранения и был доставлен в Борисовскую центральную районную больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Курской области.

