Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
Удар пришелся по гражданскому автомобилю на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Курской области погибла 40-летняя женщина. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере Telegram. Он опубликовал пост под названием «Преступления, которым нет оправдания».
Из публикации губернатора следует, что дрон ударил по гражданскому автомобилю на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. В машине ехали четыре человека. От полученных травм скончалась 40-летняя женщина. Еще две женщины и один мужчина не получили вреда.
Глава Курской области Александр Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей. Кроме того, он настоятельно призвал жителей региона воздержаться от поездок в приграничье и соблюдать меры безопасности.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Вражеские силы используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные города ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек, в числе которых подросток, пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Курскую область. Они были доставлены в медицинские учреждения.
