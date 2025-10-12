Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Курской области

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 94 0

Удар пришелся по гражданскому автомобилю на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка.

Атака БПЛА ВСУ на Курскую область 12 октября 2025 года

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Курской области погибла 40-летняя женщина. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере Telegram. Он опубликовал пост под названием «Преступления, которым нет оправдания».

Из публикации губернатора следует, что дрон ударил по гражданскому автомобилю на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. В машине ехали четыре человека. От полученных травм скончалась 40-летняя женщина. Еще две женщины и один мужчина не получили вреда. 

Глава Курской области Александр Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей. Кроме того, он настоятельно призвал жителей региона воздержаться от поездок в приграничье и соблюдать меры безопасности.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции (СВО).  Вражеские силы используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные города ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек, в числе которых подросток, пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Курскую область. Они были доставлены в медицинские учреждения.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
