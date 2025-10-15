Киев открыто готовится совершать новые теракты против РФ, если получит Tomahawk

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Куда ударят ВСУ, если получат американские дальнобойные ракеты?

Фото, видео: www.globallookpress.com/US Navy; 5-tv.ru

Украинские власти не скрывают, что готовят новые теракты против России с учетом возможной поставки в ВСУ американских ракет Tomahawk. Киевский режим открыто демонстрирует намерения наносить новые удары по территории РФ с целью эскалации конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Спикер дипведомства отметила, что планы новых «спецопераций СБУ» против России, о которых ранее заявил Зеленский, были сверстаны с учетом гипотетического появления у ВСУ новых американских ракет дальнего действия.

Кроме того, представитель МИД РФ считает, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас, поддерживая передачу снарядов, демонстрирует отсутствие воли к миру на Западе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече 17 октября намерен попросить о поставках дальнобойных ракет Tomahawk.

