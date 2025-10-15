Звездная свадьба! Телеведущие Дана Борисова и Владимир Тишко стали мужем и женой

Телеведущая Дана Борисова вышла за Владимира Тишко на проекте «Свадьба вслепую»

Телеведущая Дана Борисова в 49 лет — снова невеста. Она надела белое платье и пошла под венец с коллегой — 55-летним ведущим и актером Владимиром Тишко. Более того, до свадьбы никакие отношения супругов не связывали, они впервые увидели друг друга у алтаря! А потом сразу приступили к совместной жизни со всеми ее сложностями. Оба признаются, что притирка идет со скрипом, но все-таки стараются лучше узнать друг друга и найти позитивные стороны спонтанного брака.

Как так получилось? Просто ведущие приняли участие в шоу «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница!». Согласно правилам проекта они встретились перед началом церемонии с завязанными глазами, чтобы потом прожить вместе несколько дней. Первая реакция у обоих была с ноткой разочарования. Борисовой, например, не понравилась спортивная фигура Тишко. Она хотела себе коренастого мужчину «с легким животиком». Кроме того, супруг оказался совсем не романтичным и в отношениях «неотесанным».

«Я его к концу проекта, конечно, воспитала, чтобы он мог хотя бы какой-то комплимент из себя выдавить», — поделилась Борисова.

Тишко от невесты тоже был не в восторге. Он даже сравнил сожительство с ней с другим шоу, в котором недавно участвовал — на выживание. По собственным словам, он с нежностью вспоминал, как его закапывали заживо, подвешивали над пропастью, морили голодом и так далее. Свадьба-сюрприз оказалась хуже страха смерти!

«Все это (Прошлые испытания. — Прим. ред.) было как поездка к любимой бабушке на лето по сравнению с тем дискомфортом, который я испытывал на этом шоу», — заключил Тишко.

В общем, кому-то замуж невтерпеж, а кому-то куда приятнее продолжать свою холостяцкую жизнь. У телесупругов уже был реальный опыт жениться. Дана Борисова продержалась в браке с бизнесменом Андреем Трощенко восемь месяцев, а Владимир Тишко три года был женат на избраннице Анастасии, которая родила ему дочь.

