«Очень сложный отбор»: каковы шансы Валерии на «Грэмми»

Как только в Соединенных Штатах проснулись музыкальные продюсеры, стало известно, что российская певица Валерия вошла в список претендентов на премию Грэмми. Награда среди исполнителей очень авторитетная, но, пожалуй, главное — это то, что наши певцы очень редко вступают в борьбу за этот граммофон. Тем более сейчас, когда отношения между Россией и Америкой далеки от дружеских, музыка все-таки дает нам шанс. Корреспондент «Известий» Александра Мостовая продолжила тему.

Эту мелодию, вероятно, скоро подхватят миллионы — так всегда бывает с будущими номинантами на «Грэмми». Песня Валерии «Исцели» прошла отборочный этап самой престижной музыкальной премии в мире. В эксклюзивном интервью «Известиям» в перерывах между съемками и гастролями певица делится первыми эмоциями.

«Новость просто нас огорошила, ошарашила несколько дней тому назад, я ее сначала проверяла, а потом опубликовала. В наше тревожное время песня была принята, представляете н русском языке, теперь академики будут голосвать», — заявила народная артистка РФ Валерия.

Академики — это члены Американской академии звукозаписи. Они прослушают работы претендентов, в том числе Валерии, и окончательно сформируют списки номинантов.

«Мы представлены там в лонг-листе, вокал, инструментал и аранжировка, и то, что нас допустили, это большое счастье, большая радость, это же на русском языке», — рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

В социальных сетях и на музыкальных стриминговых площадках трек уже очень популярен. Под песню «Исцели» завирусился танцевальный тренд, к которому сама певица присоединилась вместе с мужем продюсером Иосифом Пригожиным. Тренд подхватили другие звезды и друзья Валерии.

Вообще путь российских музыкантов к именитой премии тернист. Ранее российские артисты лауреатами конкурса становились только в классических номинациях. Святослав Рихтер — первый советский музыкант, получивший Грэмми в 1961 году. Больше всего наград у пианиста и дирижера Владимира Ашкенази. Сразу семи «Грэмми». А в 2018-м премию завоевал пианист Даниил Трифонов, став самым молодым ее обладателем — ему тогда было 26.

Звезды российской эстрады не оставляют попыток попасть в списки претендентов на Грэмми. В 2020-м испаноязычный альбом Леонида Агутина был выдвинут сразу в пяти категориях. Актер и певец Стас Ярушин последние пару лет попадает в лонг-лист премии с песнями на английском языке.

Музыкальные критики уже прикидывают шансы Валерии на победу. В прогнозах осторожны, но ничего не исключают.

«Там очень сложный отбор — около десяти критериев. И на самом деле, очень тяжело попасть. Но хотелось бы, конечно. Для нашей страны это будет очень хороший результат. И для самой Валерии, и Иосиф Пригожин будет счастлив», — заявил продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко.

Дальнейшая судьба песни Валерии определится 7 ноября — к этому дню завершится голосование академиков и будет объявлен финальный список номинантов.

«Конечно, мы иллюзий не испытываем никаких, но тем не менее все равно надеемся», - рассказала Валерия.

Если трек действительно признают лучшим, возможно, Валерия станет первой рсосийской эстрадной певицей — лауреатом «Грэмми».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.