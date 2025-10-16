Стоимость ОСАГО в среднем по стране вырастет на 15%

Изменения ждут водителей по тарифам ОСАГО. Ожидается, что стоимость автогражданки по всей стране вырастет в среднем на 15%. Повышение коснется в основном аварийных водителей. Кроме того, решено вдвое повысить территориальный коэффициент для регионов «красной зоны», где чаще всего фиксируют недобросовестные действия со страховками. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев расскажет, когда заработает новшество.

Автолюбитель из Ростова-на-Дону жалуется: для старого корейского внедорожника ему приходится покупать баснословно дорогую страховку за 20 тысяч рублей. А все потому, что он аварийный водитель. Царапина там, царапина сям — страховщикам просто надоело платить за все.

«Серьезных нету, но много мелких ДТП с оценкой ущерба, ну, 30-50 тысяч. Я там, в принципе, правила-то не нарушаю, особо не гоняю», — говорит автолюбитель Алексей Перов.

В России намечается не реформа, но заметное подорожание ОСАГО для тех, кто или водит неаккуратно, или пытается обмануть страховые компании, намеренно создавая ДТП. В Крыму задержали таких лжеаварийщиков. Им грозит суд, а после — повышенный коэффициент.

Центральный Банк России на своем сайте опубликовал проект указания «О страховых тарифах по ОСАГО». И там не то, чтобы повышение, а прямо-таки революционное раздвижение рамок дозволенного. В недалеком будущем страховщики смогут брать за один и тот же тип легкового автомобиля, но с разных хозяев, от 1,4 до более чем восьми тысяч рублей. А в такси так и вовсе простор для маневра: «вилка» от 1,2 до 18 тысяч. А все потому, что в одних регионах, согласно статистике, ездят более-менее спокойно, а в других все иначе.

Древние и красивые обычаи, конечно, не часто сопровождаются обращение к страховщикам. Но определенные риски от вождения в горах все же есть. Поэтому Банк России как бы намекает: не всем платить одинаково. Некоторым — существенно больше.

«Расширение коридора ОСАГО происходит регулярно. По-моему, это происходит ежегодно. Он расширяется вверх и вниз. Зависит это от многих вещей, где верхний, где нижний. В первую очередь, от личных качеств водителя. И если он виновник ДТП, то он на несколько лет опускается в двоечники и, соответственно, больше всех платит», — подчеркнул член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто.

Другой вопрос, что в «двоечники по вождению» решили записать целые регионы. Но на то у Центрального Банка есть своя подстраховка. Он регулярно проводит мониторинг недобросовестных действий в сфере ОСАГО. И согласно ему в «красную зону» входят Республика Ингушетия и, например, Новосибирская область. Впрочем, пугаться их жителям пока что не стоит.

«Расширение тарифного коридора, во-первых, происходит как в сторону увеличения верхней границы, так и в сторону, наоборот, понижения нижней границы. И это дает страховщикам возможности для маневра, возможности для более точной идентификации и тарификации клиента и установления тем лицам, которых они считают более рисковыми», — отметил начальник управления методологией страхования Российского Союза автостраховщиков Андрей Спиров.

То есть всех вновь поделят на добросовестных и не очень, на аккуратных и так себе. А платить за аварии обещают больше. Сервисмены, которые занимаются ремонтом по ОСАГО, кстати, говорят: повышение выплат неизбежно. Потому что дорожает все и вся. И в первую очередь, детали машин.

«Тормозные колодки, неделю назад они могли стоить две тысячи рублей, завтра они будут стоить четыре тысячи рублей», — заявил управляющий станцией техобслуживания Александр Яшин.

«Живое воплощение боли автомобилиста. Мотор, который страдает сам по себе, от некачественной смазки, так и во время ДТП. В начале года этот агрегат стоил сто тысяч рублей. А сейчас уже сто пятьдесят!» — отметил корреспондент.

Страховая отрасль в сфере автомобилей стремительно пытается подстроиться, как под новые риски, так и под повышение цен. Удастся ли? Узнаем очень скоро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.