Российские космонавты выйдут в открытый космос в новых скафандрах
За бортом экипаж будет находиться более пяти часов.
Фото, видео: 5-tv.ru
Через несколько часов российские космонавты покинут МКС.
Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков выйдут в открытый космос и установят снаружи станции комплекс аппаратуры «Экран-М». Оборудование предназначено для выращивания сверхточных полупроводниковых материалов. Работать на внешней поверхности космонавты будут в новых скафандрах. Для Зубрицкого этот выход станет первым в карьере, для Рыжикова — вторым. За бортом станции экипаж пробудет более пяти часов.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские космонавты первыми в мире озвучили послание для незрячих с борта МКС.
Тифлокомментирование — метод словесного создания визуальной информации, позволяющий передать ее незрячим или слабовидящим людям.
Космонавты в подробностях рассказали, как выглядят массивы гор и бескрайние пустыни. Сергей Рыжиков отметил, что когда смотришь на Землю через иллюминатор с высоты 400 километров, планета кажется очень хрупкой и особенно ценной, ведь на ней находится все, ради чего трудятся и за что борются люди.
