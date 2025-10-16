Российские космонавты выйдут в открытый космос в новых скафандрах

За бортом экипаж будет находиться более пяти часов.

Через несколько часов российские космонавты покинут МКС.

Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков выйдут в открытый космос и установят снаружи станции комплекс аппаратуры «Экран-М». Оборудование предназначено для выращивания сверхточных полупроводниковых материалов. Работать на внешней поверхности космонавты будут в новых скафандрах. Для Зубрицкого этот выход станет первым в карьере, для Рыжикова — вторым. За бортом станции экипаж пробудет более пяти часов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские космонавты первыми в мире озвучили послание для незрячих с борта МКС.

Тифлокомментирование — метод словесного создания визуальной информации, позволяющий передать ее незрячим или слабовидящим людям.

Космонавты в подробностях рассказали, как выглядят массивы гор и бескрайние пустыни. Сергей Рыжиков отметил, что когда смотришь на Землю через иллюминатор с высоты 400 километров, планета кажется очень хрупкой и особенно ценной, ведь на ней находится все, ради чего трудятся и за что борются люди.

