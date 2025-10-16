Поляки построили «дорогу в никуда» почти за 500 миллионов долларов

В Польше завершили строительство скоростной дороги, которая ведет к польско-чешской границе, но пока заканчивается в поле, из-за чего ее уже прозвали «дорогой в никуда». Об этом сообщает портал Money.pl.

В 2024 году Главное управление национальных дорог и автомагистралей Польши продлило маршрут до границы с Чехией, завершив участок дороги Болькув — Каменна-Гура в Нижнесилезском воеводстве. Стоимость проекта составила примерно 488 миллионов долларов.

Генеральный директор департамента дорог и автомагистралей Чехии Радек Матл отметил, что строительство автомагистрали было технически сложным и связанным с трудностями рельефа, включая укрепление насыпей и устойчивость скальных пород. А также работы затягиваются из-за апелляций компаний-подрядчиков и археологических находок.

На чешской стороне планируется построить 28 мостов, два туннеля и три железнодорожных переезда. Однако пока работы не продвинулись дальше черновиков. Для реализации проекта предстоит пройти много этапов.

