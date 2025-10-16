Петербурженка устроила заплыв на лодке-тыкве

Прогулка по озеру на тыкве. Необычный заплыв устроила жительница Петербурга.

Специально для этого она вырастила у себя на участке гигантскую тыкву весом 221 килограмм и сделала из нее лодку. Плавсредство назвала «Емелей». Местом для эксперимента стало озеро Стречино под Псковом.

Ранее 5-tv.ru писал, что американец вышел в свободное плавание на настоящем грибе. Чтобы отправиться в путешествие, Сэм Шумэйкер вырастил целую лодку. Для этого он взял старый рыболовный каяк в качестве формы и засеял его грибным мицелием. Через шесть недель он разросся, образовав монолитную форму.

Шумэйкер проплыл целых 40 километров по открытому океану. И, по словам экспериментатора, такое плавсредство гораздо легче обычного каяка. К тому же абсолютно экологичное. Как раз к вопросу экологии американец и попытался привлечь общественность.

