Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: у ЕС никогда не было энергетической политики

Каждая страна союза сама определяет собственный баланс.

ЕС ведет политику двойных стандартов, с одной стороны пытаясь ослабить нашу страну, а с другой — продолжая экономическое взаимодействие с Москвой. Об этом «Известиям» эксклюзивно рассказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«У Европейского союза никогда не было энергетической политики как таковой. Каждая страна определяет свой собственный баланс.
Что касается импорта энергоносителей, конечно, можно заменить поставщика. Но топливо будет по гораздо более высокой цене. Так работает рынок», — отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Карин Кнайсль, Евросоюз из-за антироссийских санкций потерял огромный рынок. И столкнулся с тем, что важнейшие бизнес-цепочки нарушены. При этом желаемого эффекта Брюссель не достиг. Россия, несмотря на ограничения, только укрепила свою экономику.

