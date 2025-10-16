Путин: Россия — единственная страна в мире, которая строит малые АЭС

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Атомная энергетика станет одной из основ будущего.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Ни одна страна в мире, кроме России, не строит малые АЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

«В России на горизонте полутора десятков лет запланировано ввод более 29 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС. А малые АЭС пока, кроме нас, никто и не строит», — заметил российский лидер.

Президент подчеркнул и то, что наша страна единственна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики.

«Он („Росатом“. — Прим. ред.) занимает около 90% глобального рынка сооружения атомных электростанций. Около 90%. По всему миру построено 110 энергоблоков отечественного российского дизайна», — добавил Путин.

При этом, по оценкам экспертов, атомная энергетика станет одной из основ энергетического баланса в будущем. А мощность мировых АЭС возрастет почти вдовое к 2050 году.

Россия же уже строит атомные станции в Египте, Бангладеше, Турции. А в планах — сотрудничество с Глобальным Югом и странами БРИКС.

Российская энергетическая неделя проходит в период с 15 по 17 октября в Москве. Главная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе».

В форуме примут участие представители деловых, научных, политических и экспертных кругов из разных стран. Они поднимут актуальные проблемы и вызовы, которые стоят перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяются мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в данной отрасли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходит искусственная ломка энергетической архитектуры из-за Запада.

