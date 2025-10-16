Собака едва не сожгла дом пожарного

В американском городе Чапел-Хилл собака по кличке Колтон спровоцировала возгорание в доме своего владельца, местного пожарного. Об этом сообщает WRAL News.

По данным СМИ, питомец обнаружил литий-ионный аккумулятор и начал его жевать, повредив корпус и вызвав возгорание. Ковер загорелся, а напуганный пес убежал на второй этаж, что было зафиксировано на видео.

Владелец собаки, Дэвис Сассер, отметил, что в момент происшествия никого из людей дома не было. Он узнал о пожаре через систему безопасности и, возвращаясь, переживал, что дом может полностью сгореть. К счастью, огонь ограничился лишь повреждением ковра, а Колтон остался невредим.

Специалисты напоминают, что литий-ионные аккумуляторы часто становятся источником пожаров, поэтому их хранение и утилизация требуют повышенного внимания.

Ранее жительница Оклахомы оказалась в критическом состоянии после нападения питбуля. Пес набросился на женщину, когда она каталась на велосипеде. Он атаковал ее внезапно, это привело к потере всех конечностей, сообщает Page Six.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.