Путин назвал Запад ненадежными партнерами

Западные страны показали себя ненадежными партнерами в энергетике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

Российский лидер отметил, что технологии в энергетике этих стран могут в любой момент оказаться недоступными для нашей страны по геополитическим соображениям. Президент отметил, что это касается не только России, но и любого другого поставщика энергоресурсов, которого Запад посчитает «неудобным конкурентом или просто несговорчивой страной».

«Мы видели, как те же самые элиты западных стран в одночасье отказались обслуживать оборудование для ТЭКов, поставленное в Россию. Официально заявили о том, что не будут выполнять свои обязательства. Только лишний раз показали, что они являются ненадежными партнерами. Их действия связаны напрямую с политической конъюнктурой, а иногда используется эта политическая конъюнктура для недобросовестной конкуренции», — сказал Путин

Российский лидер отметил, что коммерческие структуры вынуждены были поступить подобным образом под давлением западных элит. Однако отечественные компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) довольно быстро устремились к замене к западного оборудования.

Президент РФ Владимир Путин участвует в пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Главная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе». Основная программа РЭН включает в себя более 60 деловых мероприятий. Участниками РЭН стали государственные деятели, лидеры энергетических компаний, а также эксперты научных сообществ.

До этого Путин выступал на пленарных заседаниях РЭН семь раз: в 2017-2019 и в 2021–2024 годах. Российская энергетическая неделя проходит в период с 15 по 17 октября в Москве. Среди ее участников, в том числе, есть министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, генсек ОПЕК Хайсам Аль Гайс, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

На форуме поднимут актуальные проблемы и вызовы, которые стоят перед российским и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяются мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в данной отрасли.

