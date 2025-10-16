Путин: подрыв «Северных потоков» был одной из причин смены вектора экспорта газа

Отказ ЕС от российского газа и диверсия на «Северных потоках» лишь ускорили смену вектора поставок газа. Об этом на пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Казалось бы, отказ некоторых европейских стран от российского газа, подрыв известных „Северных потоков“ отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭКа. И надо признать, что, действительно, наш газовый экспорт, действительно сократился, но затем вновь начал расти. Он еще и не восстановится в полном объеме, но рост абсолютно очевиден», — отметил российский лидер.

Президент добавил, что речь идет не только о трубопроводном газе, но и о поставках сжиженного природного газа.

Главная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе». Среди его участников — государственные деятели, лидеры энергетических компаний, а также эксперты научных сообществ. Основная программа РЭН состоит из более 60 деловых мероприятий.

До этого российский лидер выступал на пленарных заседаниях РЭН семь раз: в 2017-2019 и в 2021–2024 годах.

Российская энергетическая неделя проходит в период с 15 по 17 октября в Москве. В ней принимают участие в том числе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, генсек ОПЕК Хайсам Аль Гайс, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

На форуме представители деловых, научных, политических и экспертных кругов из разных стран поднимут актуальные проблемы и вызовы, которые стоят перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяются мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в данной отрасли.

