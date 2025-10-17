Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 20 по 26 октября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Приятная неделя, с двумя супер-активными днями. Планируйте свои дела на пятницу и субботу — они попадают в особенную формулу, которая действует как активизатор удачи. Активность в эти дни сулит десять тысяч радостных событий впоследствии.

Понедельник, 20 октября 2025 года

День Водной собаки

Нейтральный день с оптимистичной структурой Благородный маленькой змеи. Хорош для встреч, переговоров, романтических свиданий, планирования, обращения за медицинской помощью, перелетов, переездов, начала обучения. Однако поскольку это последний день лунного цикла, заложить убедительное начало чего-то значимого в такой день не получится. Луна считается умирающей, а вместе с ней и энергии дня.

Совет: гексаграмма рекомендует учиться видеть других, действовать сообща и вырабатывать лидерские качества основанные на балансе и верных суждениях.

Вторник, 21 октября 2025 года

День Водной свиньи

День ослабления шести командиров — последний день 60-дневного цикла Цзя Цзы. Он совпадает с новолунием. Обе эти структуры плохо сказываются на важных делах, намеченных на этот день. Энергии слишком слабы, чтобы дать устойчивый импульс важным началам. В такой день хорошо разгребать завалы, убирать свое пространство и мысли, с чем-то расставаться и расчищать дорогу свежему и новому в своей жизни. Структура дня содержит знаки, которые вторят прогнозам по срезу китайских систем.

Совет: «когда посреди тьмы и распада собираешься, становишься спокойным и уверенным, значит, рассвет уже близок» — советует Книга Перемен.

Среда, 22 октября 2025 года

День Деревянной крысы

Счастливая звезда Желтого охвата и небесного богатства поддерживают энергии этого знака весь месяц. Это дает надежду на успешные инвестиции, поддержку при подписании контрактов, сборе долгов, открытии новых проектов в такой день. Дела, начатые сегодня, получают хорошую поддержку звезды направляющей матрицы и энергию мощного начала. Будьте внимательны в денежных вопросах — могут быть задержки, а в какой-то момент не стесняйтесь обратиться за помощью к знающему человеку.

Совет: «Уравновешивай внешнюю мягкость и податливость внутренней твердостью».

Четверг, 23 октября 2025 года

День Деревянного быка

День находится в неблагополучном сочетании двух счастливых и трех негативных звезд, которые нейтрализуют все хорошее. День может подойти для экзаменов, тайных и скрытых действий, работы с документами и партнерства. Также хорошо разрабатывать стратегии и строить планы. Но приступать к их исполнению лучше в более благоприятное время. В такие дни древние мастера также изгоняли нехороших духов из дома — энергии очень для этого хороши.

Совет: призывает к уничтожению любых препятствий, и последовательности в своих действиях.

Пятница, 24 октября 2025 года

День Огненного тигра

Дальше идут сразу два хороших дня, на которые древние мастера советуют назначать свадьбы, пышные торжества, запуски проектов, переезды в новый дом. И главное — чем больше активности в эти дни, тем бОльшую волну удачи вы сможете поднять и поймать больше счастья в дальнейшем. В этом вам помогут счастливые звезды Желтой сети, красного сандала, небесного и земного императоров. Дела сегодня будут получаться легко благодаря любимейшей структуре птица стремится в гнездо. Но конечно следует быть готовым и к неожиданным поворотам событий, структура дня нестабильна. Расслабляться в ожидании чемодана денег с неба не надо: падение предметов сверху — опыт небезопасный в любом случае.

Совет: осознавая себя частью целого, совершенствуйся.

Суббота, 25 октября 2025 года

День Огненного кролика

Благоприятные звезды поддерживают все начинания этого дня, особенно земляные работы, начало бизнеса, путешествия, начало ремонта. И опять, чем больше активности в этот день, тем выше волна удачи поднимется впоследствии. Также этот день прекрасно подойдет для того чтобы признаваться в каких-то ошибках прошлого — признания дадутся проще, а последствия будут минимальны благодаря структуре Красная птица в тюрьме.

Совет: гексаграмма призывает к скромности и восприимчивости. Наиболее яркий ассоциативный образ здесь — образ инвестиций, когда избавляясь от избытка, человек приходит к прибыли.

Воскресенье, 26 октября 2025 года

День Каменного дракона

День спорит с энергиями месяца и не даст поддержки делам, от которых вы рассчитываете получать долгосрочную отдачу или проектам, которые бы вам хотелось видеть в устойчивом прогрессе. Древние тексты советуют оставаться на месте и ничего не предпринимать. Но тем, кому не сидится на месте в воскресенье, допустимо заниматься документами — пожалуй, это единственное, что может иметь хоть какой-то шанс на успех.

Совет: гексаграмма призывает тщательно подбирать партнеров и проявлять осмотрительность в продвижении к цели.

