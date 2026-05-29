Будьте активны, не забывая про отдых: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 июня

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 25 по 31 мая от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя располагает к активности и буквально принуждает к отдыху в воскресенье. Супер-неблагоприятный день, в который лучше всего побыть в тишине и покое. Если же планировать дела, то намечайте их на вторник, среду, четверг и пятницу. Финны говорят, не бывает плохой погоды, бывает только не подходящая одежда. Это можно переосмыслить и в прогнозировании — не бывает плохих дней, бывает неверно подобранный вид деятельности.

Понедельник, 1 июня 2026 года

День Огненной лошади

Оказывается под действием пронзающей Ша Неба и Земли. Луна достигает пика Полнолуния в неблагоприятном созвездии Сердца. Китайские мастера в древних текстах писали, что такой расклад не годится для важных дел, поскольку может принести разногласия и трудности в общении с начальством. Зато для романтики, путешествий и сбора урожая этот день подойдет идеально.

И, несмотря на сумбурные энергии, часть негатива сглаживается весьма активной позицией Солнца в компании со счастливым раскладом Зеленого дракона. Дела будут получаться легко, а особенно хорошо в этот день заниматься тем, что вы бы хотели сократить в своей жизни. Внести сумму на кредитный счет, чтобы быстрее его закрыть, выставить что-то на продажу, если вы хотите, чтобы товар ушел как можно скорее.

Совет книги перемен: вы обладаете огромной силой, но направлять ее нужно очень разумно. Успех придет через гибкость в решениях и осознание своих пределов.

Вторник, 2 июня 2026 года

День Огненной козы

Из-за структуры Белого тигра считается неблагоприятным днем. Но есть у него секрет — все сделанное сегодня множиться. Поэтому в такой день хорошо инвестировать, подписывать выгодные соглашения (не кредитные), устраивать праздники — мы же хотим, чтобы их было больше. Хорошо также для открытия бизнеса.

Этот день хорош и для творчества. Лунная стоянка Хвост удваивает все энергии дня. Если произойдет что-то хорошее, оно удвоится в будущем, если плохое — оно тоже удвоится. Венера особенно сильна и дает мягкую поддержку финансовым делам.

Совет книги перемен: устройте ревизию старых проектов, договоров и отношений, наведите порядок в документах, финансах и доме.

Среда, 3 июня 2026 года

День Каменной обезьяны

Умеренный день, который проходит в полной гармонии с энергиями месяца, буквально растворяясь в нем. Он хорош для планирования, начала путешествий, ремонтных работ и помолвки.

Лунная стоянка Корзина считается очень хорошей для денег. Сбор долгов и получение гонораров будет очень благоприятны в этот день. Если вы в чем-то отстаете от своих конкурентов или партнеров, то это отличное время, чтобы предпринять попытку их нагнать.

Совет книги перемен: символ преодоления застоя и рассеивания негативных влияний. Освободитесь от ограничений и старых шаблонов.

Четверг, 4 июня 2026 года

День Земляного петуха

Месяц Водной змеи заканчивается днем с призраком девяти земель. Такие дни непригодны для начала строительства и разного рода земляных работ. Зато благодаря сочетанию трех гармоний, он хорош для подписания контрактов, инвестирования и налаживания связей. Если хотите долгосрочного сотрудничества, намечайте встречи на этот день.

К тому же, Луна проходит китайское созвездие Ковша, которое считается одним из самых лучших. Оно включает в себя звезды Стрельца и дает удачу в денежных, карьерных, деловых вопросах. Очень хорошо в такой день говорить и своей речью вносить ясность, проводить презентации, что-то пояснять. Покровитель этого дня — Красный Феникс, который поможет во всех переговорных процессах.

Совет книги перемен: сохраняйте внутренний ориентир, даже если внешние условия меняются.

Пятница, 5 июня 2026 года

День Стальной собаки

Бурная, активная энергия приносит нам центральный месяц лета по китайскому календарю. В такой день хорошо проводить переговоры, начинать обучение, ремонтные работы, подписывать контракты, на работе просить о повышении, вступать в новую должность. Очень много счастливых звезд оказывается в подвешенном состоянии, поскольку день оказывается на распутье между двумя месяцами и не может полностью реализовать все свои позитивные конфигурации.

Совет книги перемен: проанализируйте текущую ситуацию и выявите слабые места. Укрепляйте дух и терпение.

Суббота, 6 июня 2026 года

День Золотой свиньи

Получает слишком темную, инь ци, повышает риски ограблений и финансовых потерь. Это хороший день для учебы и свиданий, в нем сильны энергии роста, совершенствования. Его поддерживает созвездие Девы или ткачихи, покровитель учебы, знаний, устремлений, домашних дел.

Это очень романтичный день, связанный с печальной легендой о любви между пастухом и ткачихой, которых разлучили из-за того, что влюбленные слишком увлеклись друг другом, забыв о своих талантах и забросив свою работу. В такой день хорошо заниматься домашними делами и учиться, чтобы стать лучше и лучше работать.

Совет книги перемен: избегайте участия в делах без четкой цели и стратегии.

Воскресенье, 7 июня 2026 года

День Водной крысы

День разрушителя, потери, и множества негативных звезд. В такое воскресенье лучше отсидеться дома, не предпринимая ничего важного. Энергии не просто не будут вас поддерживать, а даже направляться против вас, если вы попытаетесь начать что-то или вообще заниматься каким-то важным делом. Потеря или день четырех направлений делает любое занятие пустой тратой времени. Все дела перенесите на другие более полезные дни.

Совет книги перемен: доверяйте интуиции в критических ситуациях, избегайте импульсивных решений на эмоциях. Не пытайтесь вернуть прошлое любой ценой.

