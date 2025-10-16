«Как классно!» — Безруков исполнил мечту и выстрелил пушки Петропавловской крепости

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 24 0

Залп произвели в честь восьмого Большого Детского фестиваля.

Сергей Безруков выстрелил из пушки Петропавловской крепости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист РФ Сергей Безруков выстрелил из пушки Петропавловской крепости

Народный артист России, актер Сергей Безруков произвел полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости на Заячьем острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в мессенджере Telegram.

По словам Пиотровского, выстрел пушки Петропавловской крепости был произведен в честь восьмого Большого Детского фестиваля (БДФ).

«Сегодня полуденный выстрел прозвучал в честь 8-го Большого Детского фестиваля, а произвел его народный артист России и художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков», — уточнил он.

Также вице-губернатор уточнил, что возможность выстрелить из пушки принесла Безрукову особую радость, поскольку это было его давней мечтой.

«Как же классно, когда исполняются мечты! Иногда это случается, как у Сергея Витальевича, когда мы становимся уже взрослыми, но эмоции от этого все те же — детские и искренние», — отметил Пиотровский.

БДФ проходит с 11 октября по 3 ноября в Петербурге. После его завершения актер выйдет на сцену ДК «Выборгский» в роли пирата Джона Сильвера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сергей Безруков высказался об актере Никите Кологривом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:40
Умерла актриса фильма «Живи и помни» Татьяна Демурова
19:34
Личный альбом императрицы Александры Федоровны выставят на торги
19:29
Не только старики: почему все больше молодых людей страдают от болезней костей
19:26
«Секрет от матери»: бывший священник долгие годы насиловал мальчика-инвалида
19:21
США готовят рейды против Венесуэлы
19:15
«Как классно!» — Безруков исполнил мечту и выстрелил пушки Петропавловской крепости

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео