Народный артист РФ Сергей Безруков выстрелил из пушки Петропавловской крепости

Народный артист России, актер Сергей Безруков произвел полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости на Заячьем острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в мессенджере Telegram.

По словам Пиотровского, выстрел пушки Петропавловской крепости был произведен в честь восьмого Большого Детского фестиваля (БДФ).

«Сегодня полуденный выстрел прозвучал в честь 8-го Большого Детского фестиваля, а произвел его народный артист России и художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков», — уточнил он.

Также вице-губернатор уточнил, что возможность выстрелить из пушки принесла Безрукову особую радость, поскольку это было его давней мечтой.

«Как же классно, когда исполняются мечты! Иногда это случается, как у Сергея Витальевича, когда мы становимся уже взрослыми, но эмоции от этого все те же — детские и искренние», — отметил Пиотровский.

БДФ проходит с 11 октября по 3 ноября в Петербурге. После его завершения актер выйдет на сцену ДК «Выборгский» в роли пирата Джона Сильвера.

