В Новочеркасске разгорелся скандал из-за вырубки сосен на Аллее памяти

В Ростовской области сегодня разгорелся скандал с уничтожением в городе Новочеркасске аллеи, которая была высажена в память о погибших местных жителях еще полвека назад. Те, кто знают свою историю, относились к этому месту словно к святыне. Именно поэтому, как только рабочие стали пилить сосны, их успели остановить. Хотя, как выяснил на месте корреспондент «Известий» Борис Карягин, бумаги на реконструкцию сквера были. Вопрос только в том, кто поставил на них свою подпись.

Груда срубленных веток и стволов, словно братская могила после расстрела. Еще видны капли смолы. Старая сосновая аллея была уничтожена ночью бензопилами и спецтехникой.

Вместо деревьев — срубы. Горожане негодуют. Говорят, высокие и стройные сосны давали тень и впитывали гарь с проезжающих автомобилей на самой оживленной улице города. Но самое главное — это была память о погибших мирных демонстрантах в 1962 году в Новочеркасске. Люди считают, что ее попросту уничтожили.

Тогда были застрелены 24 человека. Еще 70 получили ранения. В тот день люди вышли на акцию против повышения цен на продукты и понижения заработной платы на местном заводе. А силовики по ним открыли огонь из табельного оружия. На месте трагедии теперь этот камень. А через дорогу, в память о жертвах тогда высадили те самые сосны. И вот спустя 63 года их срубили.

«Меня даже вот сейчас трясет от возмущения. Я вчера в администрацию зашел, думал, скажу, что передали администрации, чтоб прекратили все. А охранник меня не пустил», — заявил местный житель Владимир Иванов.

Нам тоже не удалось попасть в здание городской администрации.

В администрации и рады бы прекратить, говорят — недоразумение вышло. Мол, хотели как лучше — обеспечить современный автополив и освещение. Потом решили, что лучше высадить новые деревья. Лет через 50 вырастут такие же. Но в какой-то момент, видимо, все-таки поняли, что для Новочеркасска это слишком больная тема, и попросили подрядную организацию подождать с вырубкой.

Подрядчик оправдывается — получили контракт, в соответствии с ним и выполняли работы.

«Дендрологи уже выезжали, оказывается, до начала строительства, поняли, да? До начала строительства выезжали и давали заключение о том, что конкретно эти деревья надо вырубать, так как они негодные, там есть какие-то болезни в них. Если не сделать данную работу, то есть мы уходим от проекта. А деньги выделены были конкретно на этот проект», — рассказал подрядчик Эдмонд Гарибян.

Впрочем, когда поднялась шумиха и начали разбираться, выяснилось, что никаких заключений дендрологов в официальных документах нет. Кто в итоге отдал окончательное распоряжение спилить сосны, еще предстоит выяснить. У активных горожан, возмущенных тем, как варварски обошлись с памятной аллеей, по этому поводу есть свое мнение.

«Это происходит для увеличения бюджета конкретных работ. Это все происходит в рамках благоустройства проспекта Платовского. Я лично участвовал в слушаниях, и проект предусматривал сохранение зеленых насаждений», — рассказал местный житель Павел Волков.

Эту версию тоже предстоит проверить. И если она подтвердится, кто-то из чиновников рискует повторить незавидную участь бывшего коллеги. А пока идет разбирательство работы на перекопанной аллее решено приостановить. Часть сосен остается нетронутой. Общественники обещали усилить контроль и не пускать рабочих.

