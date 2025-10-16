Трамп: ракеты Tomahawk нужны самим США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, нельзя опустошать их запасы поставками Украине.

«Мы не можем расходовать собственный запас этих ракет», — подчеркнул президент США.

Встреча амкриканского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться в течение двух недель, соответствующее заявление сделал президент США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио «уже договариваются о контактах» российской и американской стороны, добавил он.

Сейчас «не время вводить санкции против РФ», предположил Дональд Трамп. При этом американский лидер заявил, что в целом «не против» санкций в отношении России.

Президент США также заявил, что его телефонный разговор с Владимиром Путиным был таким продуктивным, что может привести к мирному урегулированию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече в Венгрии. Президенты России и США провели длительный и содержательный разговор по телефону. Они обсудили украинский кризис, «великое» урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, а также наметили ряд встреч. Трамп сообщил, что представители Москвы и Вашингтона встретятся уже на следующей неделе, а следом за этим событием состоится и его встреча с Путиным.

Дональд Трамп также добавил, что 17 октября у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента США, он обсудит сегодняшний телефонный разговор с украинским коллегой.

