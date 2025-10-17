Независимо от положения: в России разрешили забирать автомобили у пьяных водителей

Эфирная новость 40 0

Строгое наказание грозит тем, кто повторно попадется на нарушении.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России разрешили забирать автомобили у пьяных водителей

Российский суд принял решение, которое отрезвит любителей выпить за рулем. Авто у пьяных водителей теперь могут забрать в пользу государства.

Строгое наказание грозит тем, кто повторно попадется на нарушении. В конкретном случае суд изъял у жителя Москвы «Мерседес» представительского класса. Это дорогая машина — в России ее цена доходит до четырех миллионов рублей. Но кассационный суд постановил — конфискация авто не зависит от условий жизни и материального положения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
НАТО попытается сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште
7:48
«Включается наша идеализация»: как восстановиться после болезненных отношений
7:30
Расчет ЗРК «Тор-М2» сбил барражирующий боеприпас ВСУ Switchblade 600. Лучшее видео из зоны СВО
7:14
«Это ежесекундный процесс»: певица Валерия поделилась секретом воспитания детей
7:00
Натуральная глупость и ее противник: психология зависимостей от ИИ-технологий
6:44
«Любовь надо заслужить»: Шаляпин объяснил, почему сложно встретить взаимность

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Я хочу замуж»: Ольга Бузова мечтает снова надеть белое платье и сыграть свадьбу
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео