Независимо от положения: в России разрешили забирать автомобили у пьяных водителей

В России разрешили забирать автомобили у пьяных водителей

Российский суд принял решение, которое отрезвит любителей выпить за рулем. Авто у пьяных водителей теперь могут забрать в пользу государства.

Строгое наказание грозит тем, кто повторно попадется на нарушении. В конкретном случае суд изъял у жителя Москвы «Мерседес» представительского класса. Это дорогая машина — в России ее цена доходит до четырех миллионов рублей. Но кассационный суд постановил — конфискация авто не зависит от условий жизни и материального положения.

