Учителям предложили доплачивать за каждого «сверхнормативного» ученика

Нормальным количеством считается 25 детей в классе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Доплачивать учителям за сверхнормативных учеников предложили в Госдуме. Как выяснили «Известия», сумма выплаты составит одну тысячу рублей в месяц.

Нормальным количеством считается 25 детей в классе. В реальности их может быть боле 35. Выплата будет полагаться за каждого такого ученика сверх нормы.

Между тем, нехватка учителей в школах достигла уже 30%. Депутаты уверены, что такая мера — выплата размером в одну тысячу рублей — простимулирует педагогов и повысит привлекательность профессии. Также авторы законопроекта надеются на уменьшение кадрового дефицита в школах и повышение качества образования.

