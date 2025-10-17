Разговор Путина и Трампа застал Зеленского врасплох

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 58 0

Украинская делегация оказалась не готова к заявлению президента США о переговорах с российским коллегой.

Зеленский был в шоке из-за разговора Путина и Трампа

Фото: Reuters/Alina Smutko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стал неожиданностью для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 16 октября сообщил портал Axios.

Издание отмечает, что перед своей встречей с Трампом Зеленский был в приподнятом настроении и ожидал обсудить вопрос получения ракет большой дальности. Однако слова американского политика о переговорах с Путиным изменили тон визита и вызвали растерянность среди членов украинской делегации.

«Зеленский и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — наименее дружественной по отношению к Украине стране в Европейском союзе», — сказано в публикации портала.

Разговор двух лидеров состоялся по инициативе Москвы. Путин начал беседу с поздравлений Трампа, отметив его успехи в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Также российский президент поддержал идею проведения личной встречи в Будапеште.

Как отмечают аналитики, возможная встреча Путина и Трампа в Венгрии может повлиять на дипломатическую расстановку сил в Европе и вызвать беспокойство в Киеве, который рассчитывает на дальнейшую поддержку США в сфере обороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:11
«Самая яркая этой осенью»: комету Lemmon можно будет наблюдать в конце октября
9:03
Картофельный пар, баня и ледяная капсула: профилактика или угроза при простуде?
8:58
Готовимся к зиме: как и чем утеплить деревянный дом своими руками
8:48
В Подмосковье солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам
8:36
Разговор Путина и Трампа спутал планы Зеленского в Вашингтоне
8:23
Разговор Путина и Трампа застал Зеленского врасплох

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео